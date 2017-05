Përdorimet befasuese të pudrës së bebeve

Pudra e bebes që në emër të kushtëzon duke na bërë të mendojmë se përdoret vetëm për bebet, por ky pluhur magjik mund të përdoret për shumë gjëra tjera.

Kur të lexoni më poshtë të gjitha mënyrat se si mund ta përdorni pudrën, keni apo jo një bebe në shtëpi, ky produkt nuk do t’ju mungojë më, shkruan KP.

Përdoreni si shampon të thatë

Përdoreni këtë truk kur flokët tuaj janë me vaj dhe të yndyrshëm dhe nuk keni kohë për një dush. Pluhurosni flokët me këtë përzierje: ¼ e një gotë të vogël pudër dhe ¼ e të njëjtës gotë me sodë buke. Masazhoni lehtë skalpin e më pas krihini me krehër. Flokët nuk do të duken më me vaj.

Deodorant

Pluhurosja e këmbëve apo këpucëve me pudër bebe për të parandaluar djersitjen dhe aromat e pakëndshme.

U shton volum qerpikëve

Përpara se të lyeni qerpikët me rimel lyejini me pudër. Kjo do u japi qerpikëve volum.

Shthurja e bizhuterive

Nëse një varëse ju është ngatërruar me bizhuteritë e tjera dhe nuk i shthurni dot, hidhni pak pluhur pudre dhe do e keni më të lehtë .

Heq yndyrën nga rrobat tuaja

Për të hequr njollat e yndyrës, hidhni pak pudër dhe ushtroni presion derisa njolla të thahet.

Rifreskoni çarçafët duhet i pudrosur

Kjo do t’u japë një aromë të këndshme dhe freskinë e munguar.

7. Shkëlqen veshjet e lëkurës

8. Zbut gëzofin e kafshëve

Hidhni pak pudër dhe masazhoni lëkurën e kafshës suaj. Është e rëndësishme mos t’ia hidhni në sy dhe në hundë.

9. Përpara se të depiloheni pudrosni lëkurën. Kjo e bën procesin e depilimit më pak të dhimbshëm dhe e lë lëkurën tuaj të butë dhe shumë më pak të irrituar.