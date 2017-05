Doza e ulët ditore e aspirinës mund t’i rrisë gjasat për shtatzëni të suksesshme

Për disa femra të cilat përpiqen që të mbesin shtatzënë, marrja e një doze të ulët të aspirinës çdo ditë mund t’i rrisë gjasat e tyre për të pasur fëmijë, sipas një analize të re.

Analiza, e cila i hulumtoi femrat të cilat kishin pasur dështime të mëparshme të shtatzënisë dhe kishin marrë pjesë në një studim të mëparshëm, ka konstatuar se femrat që kanë përfituar nga regjimi i aspirinës kishin nivele të larta të proteinës C-reaktive (CRP) në gjak, një marker ky i inflamacionit në trup, transmeton Koha.net. Në mesin e këtyre femrave, ato që kishin marrë çdo ditë aspirinë kishin 31 për qind më shumë të ngjarë të mbeten shtatzënë, dhe 35 për qind më shumë të ngjarë ta përfundojnë periudhën e shtatzënisë, sesa ato që morën placebo.

Megjithatë, është shumë herët që të rekomandohet zyrtarisht aspirina çdo ditë për ta parandaluar dështimin e shtatzënisë, thanë studiuesit.

Para këtij raporti, studiuesit e dinin se inflamacioni në trup mund të kontribuojë në problemet riprodhuese. Për shembull, femrat me sëmundje inflamatore të pelvikut apo sindromin policistik të vezorëve - dy çrregullime që përfshijnë inflamacion - janë në rrezik në rritje për infertilitet. Por disa studime kanë ekzaminuar nëse ulja e niveleve të inflamacionit në trupin e femrës do të ndikonte në gjasat e saj për të mbetur me sukses shtatzënë dhe për të lindur me sukses.

Në analizën e re studiuesit i analizuan informacionet nga më shumë se 1,200 femra amerikane të moshës 18 deri 40 vjeç të cilat kishin përjetuar më parë dështim apo lindje të foshnjës së vdekur. Femrat ishin caktuar në mënyrë rastëtsore që ta marrin ose një dozë të ulët ditore të aspirinës (81 miligramë) – për të cilën mendohet se e lufton inflamacionin – ose një placebo, për gjashtë cikle menstruale, derisa po përpiqeshin të mbesnin shtatzënë. Nëse femrat mbetën shtatzënë, ato vazhduan të marrin pilula deri në 36 javë të shtatzënisë. (Kohëzgjatja e plotë e shtatzënisë është 39 deri në 40 javë.)

Pastaj, hulumtuesit i ndan femrat në tri grupe: ato me nivele të ulëta, të mesme dhe të larta të CRP.

Në përgjithësi, 55 për qind e femrave në studim mbetën shtatzënë dhe lindën.

Në mesin e femrave me nivele të larta të CRP-së, ata që morën çdo ditë aspirinë e kishin një normë të lindjes prej 59 për qind, në krahasim me vetëm 44 për qind në mesin e atyre që morën placebo. Marrja e aspirinës çdo ditë i uli edhe nivelet e CRP tek femrat me nivele më të larta të CRP.

Femrat me nivele të ulëta ose të mesme të CRP-së e kishin një normë përafërsisht të njëjtë të lindjeve, pavarësisht nëse morën aspirinë ose placebo, zbuluan studiuesit.

Në një analizë të mëhershme të këtij studimi të njëjtë, të publikuar në vitin 2014, shkencëtarët nuk e gjetën ndonjë lidhje ndërmjet marrjes së aspirinës dhe ndonjë rreziku të reduktuar të humbjes së shtatzënisë. Por, për këtë analizë, studiuesit nuk e shikuan nivelin e inflamacionit në trupin e femrave.

Gjetjet e reja sugjerojnë se “inflamacioni mund ta dëmtojë në mënyrë të konsiderueshme aftësinë e femrave për të mbetur shtatzënë”, dhe se marrja e aspirinës para ngjizjes mund ta reduktojë këtë rrezik, thanë studiuesit.

Në të ardhmen, mjekët mund ta marrin në konsideratë përdorimin e një testi ekzaminues për nivelet e CRP për të përcaktuar nëse një femër mund të përfitojë nga trajtimi me aspirinë para dhe gjatë shtatzënisë, thanë studiuesit, përcjell Koha.net. Megjithatë, studimet e ardhshme do të jenë të nevojshme për ta shqyrtuar këtë, dhe për të përcaktuar saktësisht se cilat do të ishin nivelet e ndërprerjes për nivelet “e larta” të CRP, thanë ata.

Marrja e dozave të larta të aspirinës (më shumë se 100 miligramë në ditë) gjatë shtatzënisë mund ta rrisë rrezikun e humbjes së shtatzënisë, defekteve të lindura dhe komplikimeve me zemrën e fetusit, sipas Klinikës Mayo. Femrat duhet të konsultohen me mjekun e tyre për marrjen e këtij ilaçi për dhimbje gjatë shtatzënisë.

Analiza, e kryer nga hulumtuesit në Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, është publikuar në Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.