Djali nga Prishtina i bën dhuratën më të bukur vajzës së paralizuar nga Tirana

Llambrini Papa ose Nina siç e thërrasin shkurt ka lindur e paralizuar e nuk mund të ecë. Vajza 17-vjeçare ka kërkuar të jetë pjesë e emisionit “Shqiptarët për shqiptarët” në News24 duke i shkruar dhe kërkuar një karrocë me rrota moderne me bateri për të lëvizur.

Do të jetojë si moshatarët e saj, do të dalë, të marrë ajër të pastër duke shëtitur në park. Duke thënë këtë dëshirë trishtohet thellë dhe sytë i mbushen me lot. E ka të vështirë të pranojë fatin e saj. Nina jeton në Tiranë me të ëmën e saj dhe motrën e vogël prej tre vitesh me qira. Prindërit i janë divorcuar.

“Mërzitem, por e mbaj përbrenda se duhet të bëhem e fortë për motrën dhe për mamin që më mori, nuk më la në rrugë. Ajo kishte mundësi më të mira për veten e saj por zgjodhi të jetojë me mua dhe të më mbështeste”, thotë Nina.

Nina lëvizte me karrocën e saj, por ajo ka një vit që është prishur ndaj është gozhduar prej më shumë se një viti në divanin e dhomës së pritjes.

Por megjithatë Nina ka forcë dhe vullnet për të ecur përpara. Ajo thotë se këtë forcë ia jep familja e saj, të afërmit dhe miqtë që nuk e harrojnë. I thonë të qëndrojë e fortë dhe të durojë. E vetmja dritare e Ninës me botën është televizori dhe rrjeti social “Facebook” ku komunikon shpesh me mikeshat e saj.

Nina ka pasur një vizitor që vjen nga larg. Tashmë Riadi është bërë pjesë e emisionit “Shqiptarët për shqiptarë”.

Pak javë më para djali solli shumë gëzim në studion e shqiptarëve me natyrën çapkënë e mahniti me talentin e tij në moderim. Riadi udhëtoi nga Kosova enkas për të takuar Ninën në apartamentin e saj dhe zhvilluan një bisedë.

“Stafi i emisionit më tregoi për ty Nina, sa vajzë e mirë që je, prandaj doja të të takoja”, i thotë Riadi madje i kërkon të bëhen edhe miq në “Facebook”. “Më vjen mirë që tani bëra një shoqe të re, kur të të bjerë rruga në Prishtinë eja më tako” është ftesa që i bën Riadi. Djali i tregon se pas daljes në emision të gjithë i flasin në rrugë dhe e njohin.

Por Riadi i dhuron Ninës karrocën e “ëndrrave”. I fal njërën nga karrocat e tij!

Duket sikur emisioni po i bën shqiptarët bashkë, sikur kufijtë në emision janë thjesht imagjinare, sepse zemrat janë bashkuar. Këtë e dëshmoi Riadi, i cili kishte udhëtuar enkas për të takuar Ninën.

“Është e shtrenjtë”, u thotë Nina vizitorëve në dhomën e saj. “Kjo dëshirë të është plotësuar. Unë kam dy karroca me bateri, kam vendosur që njërën të ta dhuroj ty”, i thotë Riadi. “Sot takova një vëlla dhe dy këngëtarë të mrekullueshëm” ia kthen Nina. Pasi u bë protagonist edhe këtë herë në emision Riadi i tha Ninës se është i lumtur që i solli sërish gëzim në jetë duke i dhuruar një nga karrocat e tij lëvizëse.