Si duket apartamenti më i shtrenjtë në Dubai

Apartamentet më të shtrenjta në Dubai, (të paktën për tani) janë duke u ndërtuar në arkipelagun artificial të Palm Jumeirah.

Ndërtesa e One Palm do të përmbajë 94 apartamente, ndërsa shumica e tyre do të kenë tre deri në pesë dhoma gjumi, në krye të ndërtesës që do të jetë edhe ajo që do të mburret me çmimin më të shtrenjtë në Dubai, transmeton tch.

Ky apartament që do të përfshijë të gjithë katin do të kushtojë 39 milionë paund, një shumë që pak persona në botë mund t’a plotësojnë për një apartament të vetëm.