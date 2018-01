Një vit pica falas, që e mbajti portën e paprekur

Portieri i Fleetwood Town, Chris Neal kishte marrë një ofertë nga sponsori i klubit piceria “Papa John” se nëse nuk pranon gol në ndeshjen e sotme ndaj Leicesterit për një vit do të merrte pica falas.

Në kuadër të FA Cup, Fleetwood Town sot barazoi ndaj ish-kampionit të Anglisë, Leicesterit, transmeton Koha.net.

Rezultati përfundimtar i takimit ishte 0-0, që do të thotë se Neal ka fituar ofertën e sponsorit të klubit.

BREAKING: Gonzalo Higuain has just signed a 1 year contract with the Fleetwood Town after hearing their goalkeeper won a year's supply of free pizza after keeping a clean sheet against Leicester...🍕 pic.twitter.com/P8gCs2iuk3