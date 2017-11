Kameramani i pafat, pret 40 minuta për të filmuar por…

Një operator i një televizioni, priti plot 40 minuta për të filmuar shembjen përmes shpërthimit të kontrolluar të një stadiumi, por në momentin e fundit, dështoi…

Pikërisht atëherë kur shpërthimi ndodhi dhe tymi e pluhuri nisën të ngriheshin lart, një autobus ndalon para tij, transmeton tch, duke penguar thuajse gjithë pamjen…

Stadiumi “Georgia Dome”, në Atalanta, që në historinë e tij 25-vjeçare ka pritur të famshmen Super Bowl dhe Lojërat Olimpike, u kthye në rrënoja përmes një shpërthimi të kontrolluar, për të cilin u përdorën rreth 2300 kg eksploziv…

The most Atlanta thing to ever happen? MARTA bus parks right in front of The Weather Channel's Dome implosion shot 🤦 https://t.co/poMIDFwMe8 pic.twitter.com/MW9wwTU09I