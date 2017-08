Ahmeti, Selimi, Zeka e Selmanaj bashkë në ahengun familjar të Medës

Një aheng familjar nga këngëtari i njohur Meda, ka bërë bashkë deputetë nga koalicioni PAN me zyrtarë të Vetëvendosjes.

Në një tavolinë janë ulur Shpend Ahmeti, kryetar i Prishtinës, Rexhep Selimi deputet i Vetëvendosjes, Rasim Selmanaj deputet i AAK-së dhe Milaim Zeka deputet i Nismës, të gjithë me bashkëshorte.

Dy fotografi i ka postuar me shaka në profilin e tij në Facebook, Milaim Zeka.

“Edhe sonte kemi ra ne hall: dy me dy! Nuk po i kemi votat. Rexhes po i tham hajde me ne, Shpendi po thotë duhet me mendu, Rasimi po ju thotë s’ keni çka me mendu, unë po ju them qysh po e shoh Ramushin të gëzueshëm, garant i ka siguru numrat... Të gjithë po knaqemi te Meda në Festë familjare”, ka shkruar Zeka.