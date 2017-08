Transmetim special i NASA-s për eklipsin në SHBA

Eklipsi përshkon gjithë territorin amerikan, diçka që ndodh një herë në 100 vjet.

Eklipsi fillon në brigjet perëndimore, në shtetin e Oregonit dhe përfundon në shtetin e Karolinës së Jugut, në lindje.

Eklipsi fillon në orën 13:16 me orën e Uashingtonit (19:16 me orën e Tiranës) dhe përfundon në orën 14:48 me orën e Uashingtonit (20:48 me orën e Shqipërisë).

Ndiqni drejtpërdrejt transmetimin e NASA-s me shpjegime për eklipsin derisa ai të fillojë.