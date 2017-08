Cili do të jetë kodi për vdekjen e Mbretëreshës britanike: “Ura e Londrës ra”

Planet e përgatitura në rastin e vdekjes së Mbretereshës Elizabeth që nga frymëmarrja e fundit e Mbretëreshës deri në kurorëzimin në mëngjes të djalit të saj Charles. Kështu do të përballojë zinë e kësaj humbjeje njerëzore Mbreteria e Bashkuar. Dhe dilema e Camilla, bashkëshorte e Charles, Mbretëreshë.

Theresa May, kryeministrja britanike, do të zgjohet dhe një zyrtar në një linjë telefonike të rezervuar do të shqiptojë fjalët: “Ura e Londrës ra”. Kjo shprehje është sinjali i koduar: Mbretëresha Elizabeth vdiq.

Nga vitet gjashtëdhjetë

Që nga ajo kohë filloi operacioni i fshehtë të përgatitur për vdekjen e mbretereshës: një plan përpunimi i te cilit filloi në vitet gjashtëdhjetë dhe është përditësuar gradualisht. The Guardian, gazeta britanike, u përpoq për të rindërtuar atë nga momenti në moment, duke përdorur atë që ju e dini dhe atë që ju mund ta imagjinoni. Nuk është thënë se çdo gjë do të jetë pikërisht si kjo, por sekuenca e ngjarjeve është e ngjashme me sa me poshtë :

Shtypi

Nga Qendra e Reagimit global të Foreign Office, që eshte njësia e menaxhimit te krizave ne Ministrisë e Jashtme britanike, do të nisin një mesazh për qeveritë e vendeve te Commonwealth ne te cilat Mbretëresha është kreu i shtetit. Më pas ambasadorët dhe ministrat e jashtëm do të informohen së pari. Së fundi do te informohet nderkombetarisht per te gjithe boten. Në të kaluarën, BBC ka pasur monopolin në lajme,ndersa tani do të jetë një flash i Press Association, agjencia britanike e lajmeve. Në të njëjtin moment, një sherbetor i oborrit do të pershkoje kopshtin dhe do te vendose ne porten e hyrjes nje njoftim zie . Në të njëjtën kohë, website i Mbreterise do të transformohet në një faqe me të te vetme me njëjtin njoftim mbi një sfond të zi.

Muzikë dhe lajme

Njerëzit të cilët gjate kohes qe udhetojne per ne pune me makinë do te dëgjojne ne radio diçka të pazakontë: transmetuesit do të fillojne te transmetojne muzikë te qete para se tia lene vendin lajmeve flash. Në televizione programet do të ndërpriten dhe BBC 1, 2 dhe 4 do të rifillojë me lajmet ne format të rrjeteve të unifikuar: Gazetarët do të veshin rroba të zeza dhe kravata te zeza . Radio 4 dhe Radio 5 do të fillojë shpalljen e një ketyre momenteve tragjike, “Kjo është BBC nga Londra.”

Armët

Pasi te jete dhënë lajmi, duhet të fillojne pergatitjet per funeralin dhe vazhdimësinë në fronit mbreteror. Mbikëqyrjen e pregatitjeve do ta drejtoje Duka i 18-te i Norfolk: familja e tij mbikqyr funeralin mbretëror që nga 1672. Ne ora 11 te mengjesit te dites se neserme te vdekjes te Mbretereshes Elizabeth, Charles do të deklarohet Mbret në Pallatin St.James, rezidencën e tij. Nga atje lajmëtarët do te shkojnë te statuja e Charles I në Trafalgar Square,qe konsiderohet qendra e Londrës, dhe do të njoftojë lajmin për popullin. Dyzet e një goditje topi do te jehojnë nga Hyde Park.

Problemi Camilla

Do të duhet për të zgjidhur çështjen Camilla, gruaja me te cilen Charles u martua pas vdekjes së Dianës: tani zyrtarisht titulli i saj është Princesha Shoqëruese, por nuk ka dyshim se ajo do të shpallet Mbretëresha. Monarku i ri duhet të paraqesë atë si të tillë në ditën e ngjitjes të tij në fron. Në ditën e katërt pas vdekjes, mbi arkivolin e Elizabeta do të kryhen procesione nga Buckingham Palace dhe ne Westminster, ku do të marrin nderimin e popullit të tij për katër ditë. Në ditën e nëntë do të kryhet varrimi në Westminster Abbey: do të jetë hera e parë për një mbret britanik që nga akti 1760.

Akti i fundit

Kur në orën 11 të ditës së nëntë arkivoli do të arrijë në dyert e kishës, vendi do të ndalet në heshtje. Stacionet e ternave do të ndalojnë njoftimet , autobusët do te ndalojne anash rruges . Pas shërbimit fetar, arkivoli do të ngarkohet në një shtrat topi dhe kortezhi mortor do të udhëtojë 40 kilometra per në keshtjellen Windsor. Kur Elizabeth te kete mberritur tani në destinacionin e vet përfundimtar tokësore, dyert do të mbyllen dhe prania e televizioneve do të ndalohet. Në kishëz, Carlo do të hedhë mbi arkivol pak dhe nga një filxhan argjendi.