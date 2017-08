Bethlehem, grafite gjigante me Donald Trump në “murin e ndarjes”

Në pjesën e “murit të ndarjes” në Bethlehem, janë vizatuar grafite gjigante me presidentin amerikan Donald Trump.

Në grafitin e parë, shfaqet Trump duke përqafuar kullën e rojes izraelite me emotikone në formë të zemrës, ndërsa në të dytin, Trump është shfaqur sikur është duke thënë “Do ta ndërtoj një vëlla tëndin”, shkruan AA.

Autori i grafiteve është i panjohur, mirëpo ajo që tërheq vëmendjen është mënyra me të cilën janë bërë që lë të supozohet se janë vepër e artistit të famshëm rrugor Banksy.

Gjatë fushatës parazgjedhore, presidenti amerikan premtoi se do të ndërtojë një mur në kufirin me Meksikën me të cilin do të “parandalohen veprime të paligjshme”, ndërkohë që për pagesën, tha se do ta bëjë Meksika.

Të enjten, “Washington Post” botoi një transkript të bisedës telefonike mes Donald Trump dhe presidentit meksikan Enrique Nieto Pena të zhvilluar më 27 janar, në të cilën Trump kërkon nga Nieto të mos flas publikisht se Meksikës nuk i bie ndërmend të paguaj ndërtimin e murit.

Transkripti thotë: “Shiko Izraelin, Izraeli ka një mur, ndërsa të gjithë i thoshin se nuk ka dobi prej mureve”. Ai tha gjithashtu tha se muri pengon kalimin të rreth 99 për qind të njerëzve.