Kur rrëshqitja nëpër tobogan shkon si është më së keqi

Të shkosh në një park ujor është një nga momentet më të bukura të verës, por një video e postuar së fundmi tregon që jo gjithmonë bën qejf në një vend të tillë.

Dy vajza shihen që kanë ngecur në mesin e një rrëshqitëseje me ujë, kur papritur, pas tyre vjen me shpejtësi një vajzë tjetër që përplaset me to me forcë, transmeton tch.

Vajzat e kuptojnë rrezikun vetëm pak sekonda përpara përplasjes, duke mos pasur mundësi që të largohen nga rrëshqitësja. Ato dëgjohen duke ulëritur dhe pas pak çastesh vjen përplasja e dhunshme.

Videoja është xhiruar në Meksikë.