Zonja e Parë e Polonisë shpërfill Trumpin, ia lë dorën zgjatur

Zonja e Parë e Polonisë, Agata Kornhauser-Duda ka shpërfillur në mënyrë spektakolare presidentin amerikan, Donald Trump, gjatë shtrëngimit të duarve duke e lënë në një pozitë të palakmueshme.

Duda i zgjati dorën Zonjës së Parë të Amerikës, Melanie Trump, për t’u përshëndetur më pas me Trumpin, i cili është i njohur për krijimin e momenteve të tilla të padëshirueshme, transmeton Koha.net.

Kjo ka ndodhur gjatë një vizite zyrtare të Trumpit në Varshavë.

Në rrjetet sociale ky moment po cilësohet si një nga dështimet më spektakolare të shtrëngimit të duarve.

This Trump handshake fail is the best one yet.😂 pic.twitter.com/mbQzw7FShO