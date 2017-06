Takimi mes dy njerëzve është njësoj si dy substanca kimike

Gjithmonë lënë një grimcë nga ata “vetë” dhe marrin pak nga “ju”. Do të ketë nga ata që kanë marrë shumë prej jush, por kurrë nuk do të ketë nga ata që nuk do të lënë asgjë tek ju...

Çdo person, i cili hyn në jetën tuaj, është unik.

Gjithmonë lënë një grimcë nga ata “vetë” dhe marrin pak nga “ju”. Do të ketë nga ata që kanë marrë shumë prej jush por kurrë nuk do të ketë nga ata që nuk do të lënë asgjë tek ju. Kjo është dëshmi e qartë se dy shpirtra nuk takohen rastësisht “Jorge Luis Borges

Jeta është e ndërtuar përmes takimeve me persona të ndryshëm, të cilët mund të jenë familjare, miq, partnerë apo edhe të huaj. Ju vazhdimisht takoheni me të tjerë, por shpesh ju nuk ndaleni për të menduar në lidhje me spontanitetin apo pasurinë që ju ofrojnë njohje të tilla. Edhe në qoftë se ajo zgjat disa minuta ose orë, secila nga këto takime ju pasuron dhe ju bën të rritemi.

Takimi mes dy njerëzve është takimi i dy botëve. Takimi mes dy njerëzve për miqësinë, dashuri apo ndonjë arsye tjetër, është diçka shumë komplekse. Çdo person ka një botë, një mister, me përvojat e tij të kaluara, karakteristikat e tij dhe frikën e tij. Marrëdhëniet që keni me të tjerët janë një mister, një enigmë.

Kur dy njerëz takohen, ajo është njësoj sikur ky bashkim krijon një botë të re, një ekzistencë të re. Përmes këtij fenomeni që njerëzit fillojnë të ndryshojnë dhe transformohen. Sikurse pretendonte psikiatri dhe psikologu i famshëm zviceran Carl G.Jung “Takimi mes dy personave është si kontakti mes dy substancave kimike: nëse ka reaksion, ty dy palët transformohen”. Edhe pse në fillim mund të bashkohen aspektet e sipërfaqshme dhe gjerat e parëndësishme përmes marrëdhënies së krijuar mund të ndajnë me njëri tjetrin edhe aspektet e tyre më të thella. Kjo do të thotë që nuk janë me persona të ndryshëm, për shkak të esencës së marrëdhënies së tyre.

e bashkëveprimit. Çdo person përgjegjës për një takim pune me një fjalë, një frazë, një gjest apo edhe heshtje. Gjëja kryesore është që të mos ndaleni kurrsesi së komunikuari sepse edhe përmes heshtjes mund të komunikoni diçka. Gjëja e rëndësishme është që të jeni të vetëdijshëm, për të jetuar takimin dhe ndërveprimin , çka ju lejon të rriteni si njerëz.

Nuk bëhet fjalë për tu shqetësuar për gjërat ” e mira dhe të këqija” tek personat e tjerë, por të shihni rëndësinë e takimit, në avantazhin tuaj, çka mund t’ju shërbejë për të ardhmen. Duhet që të përfshiheni në marrëdhënie që të rriteni si individë, për të kuptuar gabimet tuaja, për të mësuar vetën dhe të tjerët. Duhet të vlerësoni bukurinë e interaktiviteti, aftësinë për të ndarë me njëri-tjetrin.

Gjëja më e rëndësishme nuk është vetëm që të punoni mbi eksperiencën tuaj personale, por edhe të përfshiheni në eksperiencën e tjetrit, të jetoni momentin e tanishëm dhe të përfitoni nga përvojat negative dhe pozitive. Nëse jeni të vetëdijshëm për mundësinë e të mësuarit dhe të rriturit, atëherë asnjë takim nuk do t’ju bëjë të qëndroni indiferentë.

“Njerëzit takohen kur ata kanë nevojë për tu takuar” Paulo Coelho.