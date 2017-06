Zbulohet çmimi i Opel Grandland X

Kompania Opel ka bërë të ditur se në ofertë do të jenë motorët e Grandland X me 1.2 litra benzinë dhe 1.6 dizel, ndërsa modeli më i lirë në Gjermani i këtij brendi do të kushtojë 23.700 euro.

Modeli benzinë 1.2 litra ka 130 kuajfuqi dhe sipas të dhënave të fabrikës shpenzon 5.5-5.4-litra në 100 kilometra.

Versioni bazë në tregun gjerman kushton 23.700 euro. Automobili është i pajisur me kondicioner me filtër, i cili parandalon hyrjen e grimcave të pluhurit, por edhe aromës nga rrethina, sistem audio Radio R 4.0 me funksion Bluetooth, sistemin për njohjen e shenjave të trafikut, asistencën me rastin e kalimeve në lartësi dhe sistemin e paralajmërimit në lëshim, transmeton kp.

Opsioni i vetëm dizel është 1.6-litër me 120 kuajfuqi, i cili shpenzon 4.6-4.3-litër në 100 km, ndërsa çmimi fillestar është 25.500 euro.