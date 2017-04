Muzika korale prezantohet sonte në DAM Festival

Dy kore dhe 3 dirigjentë do të performojnë në mbrëmjen e dytë të festivalit DAM.

Kori Symbiosis në drejtimin e Behar Veselit dhe kompozitorit Damjan Temkov do ngjiten të parët në skenën e "DAM" ndërsa mbrëmja do të për mbyllet me programin e përgatitur nga kori i formuar rishtas "Siparantum" nga Peja e që në koncertin promovues do të dirigjohen nga Memli Kelmendi dhe mysafir special nga Kroacia dirigjenti dhe kompozitori eminent Josip Delg' Ivellio.

Performancës së dyshes Tandem do t’i paraprijë opera eksperimentale “Errësira” nga Albena Petrovbich Vrachtanska, në interpretim të ansamblit nga Luksemburgu “Lucilin” dhe sopranoja franceze Donatienne Michel Dansac, që njëherësh edhe do hap zyrtarisht festivalin.

Festivali DAM do të përmbyllet më 8 prill dhe do të sjellë 15 koncerte, 3 ligjërata dhe 3 punëtori.