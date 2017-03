Qasja e Komunës së Prizrenit ndaj kulturës, absurde për “DokuFestin”

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Komunën e Prizrenit ka dërguar një propozim te kryetari Ramadan Muja, që ky i fundit të mbështesë me 23 mijë e 500 euro shtatë festivale të ndryshme kulturore që mbahen në territorin e kësaj komune.

Operatorët kulturorë kanë vlerësuar se kjo qasje e qeverisë lokale është në mospërputhje me planifikimet strategjike të pushtetit lokal për ta vendosur kulturën si shtyllë kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e social, shkruan sot “Koha Ditore”.

Propozimi i DKRS-së ende nuk është formalizuar si vendim dhe pritet të shqyrtohet në mbledhjen e ekzekutivit lokal, që mbahet sot (e martë).

Drejtoria e Kulturës në propozimvendim ka parë të arsyeshme që këtë vit festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër “DokuFest” të mbështetet me 10 mijë euro, “Hasi Jehon” me 5 mijë, “Zgjimi me Art” me 2 mijë e 500 euro, “Autostrada Biennale” me 1 mijë e 500, pastaj “OldTimer Fest” me 1 mijë e 500 euro, “NgomFest” me 1 mijë euro, dhe “Takimet e Gjeçovit” me 2 mijë euro.

Shuma e propozuar për këto ngjarje kulturore, sipas Eroll Bilibanit, drejtor ekzekutiv i “DokuFestit”, nuk është adekuate... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

