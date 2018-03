Semiologu i parë shqiptar tregon çfarë i kishte shkruar Umberto Ecos

Semiologjia dhe semiotika janë dy shkenca relativisht të reja, kjo e fundit, e themeluar nga studiuesi i shquar italain Umberto Eco. Por ka më shumë se njëzet vjet që një profesor shqiptar merret me semiotikë, duke u shndërruar në një nga semiologët më të shquar në botë.

Është fjala për Bujar Hoxhën nga Shkupi, i cili ishte i ftuar në emisionin CODEX të KTV-së, ku ai ka folur për tre libra të Umberto Ecos, ka treguar se si ishte njohur me semiotikën dhe si kishte këmbyer letra me filozofin e shquar italian, që vdiq dy vjet më parë. Me këtë rast, Eco e kishte autorizuar Hoxhën të përkthente veprat e tij në shqip.

Se sa i vlerësuar është profesor Hoxha në mesin e semiologëve, tregon dhe fakti që ai është njëri ndër njëzet semiologët që kanë shkruar nga një ese për Umberto Econ, në veprën e botuar së fundi në Berlin, “Umberto Eco in his words” (“Umberto Eco me fjalët e tij”).