Të dielën në Prizren, koncert i West Coast Symphony Orchestra

Lumbardhi dhe DAM Festival prezantojnë koncertin e West Coast Symphony Orchestra (CA) / Lumbardhi x DAM, të cilët do të përformojnë në Shtëpinë e Kulturës, në Prizren, të dielën, më 25 mars 2018, prej orës 20:00, njofton kumtesa.

Koncerti fillimisht ishte planifikuar të mbahet në Kino Lumbardhi por për shkak të motit të ligë është vendosur që të mbahet në Shtëpinë e Kulturës.

Koncerti organizohet në bashkëpunim me Dam Festival dhe është njëherësh paralajmërim i edicioni të 13-të të DAM i cili hapet me 29 mars në Prishtinë.

“Eshtë kënaqësi e veçantë që e kemi këtë bashkëpunim me DAM dhe ndihemi të privilegjuar që kemi mundësine që festivali të paralajmërohet në Prizren me një program dhe orkester siç është West Coast Symphony Orchestra - CA. Po shpresoj që publiku i qytetit tonë do ta mirëpres këtë ngjarje”, tha drejtori Ekzekutiv i Kino Lumbardhit, Ares Shporta.

Koncerti do të jetë i hapur për publikun dhe hyrja do të jetë falas.

“Është kënaqësi që me ndihmën dhe bashkëpunimin me Lumbardhin dhe partnerëve të tij në Prizren kemi arritur që të sjellim koncertin e orkestrës "West Coast Symphony" në qytetin kosovar të kulturës në kuadër të turneut ballkanik që orkestra është duke bërë. Për festivalin DAM kjo ngjarje është paraprijëse për edicionin e 13-të që hapet në Prishtinë më 29 mars dhe koncerti në Prizren nuk vjen si një ngjarje periferike, përkundrazi i paraprinë prezantimit të programit të hapjes në Prishtinë. Për ne është hapja reale e festivalit dhe na vjen mirë që në Prizren kemi gjetur një partner si "Lumbardhi" me të cilin në të ardhmen do ta intensifikojmë bashkëpunimin.” u shpreh Drejtori artistik i DAM Fest, Dardan Selimaj.

“Ndonëse gjithë akterët e pavarur të kulturës ballafaqohen me probleme për realizimin e aktivitetit normal të tyre, Lumbardhi është koncepti i cili qëndron si shtyllë për bërjen e hapave pozitiv dhe përmirësimin e rrethanave në këtë drejtim. Shoqëritë të cilat besojnë në lirinë e shprehjes dhe fjalës së lirë me automatizëm besojnë në art dhe kulturë prandaj mbështetja dhe përkrahja për Lumbardhin është e domosdoshme dhe duhet të jetë e qëndrueshme. Programi i orkestrës është një mozaik që shpalos përmes një udhëtimi tingullor thirrjen për rëndësinë dhe peshën që institucionet e pavarura kulturore përbëjnë për një shoqëri çfarë ne e dëshirojmë”, shtoi Selimaj.

Më poshtë informatat mbi bendin dhe programin e koncertit.

WEST COAST SYMPHONY ORCHESTRA, VANCOUVER

TURNEU BALLKANIK 2018

Paul McEwwn President & Manager

Bujar Llapaj Dirigjent

Solistë:

Julia Nolan- saxofon

Gwynneth Jones-klarinet, Jim Hopson-trombon

Kuarteti Muzikës Progresive(MPQ)të Maqedonisë:

Vladimir Lazarevski(oboe), Vladimir Krstev(violinë),

Barbara Irschick (violë), Paskal Krapovski(violinçel)

Programi koncertit në Prizren

1. Rauf Dhomi Goca e Kaçanikut – Uverturë

2. Morley Calvert Suitë me këngë popullore kanadeze

3. Elizabeth Knudson ‘Equinox’ për kuartet dhe orkestër, premierë

4. Kreshnik Aliçkaj Koncert për Klarinet, Trombon dhe orkestër -Premierë botërore

5. Jim Hopson “Qyteti” nga West Coast Suit, Premierë botërore

6. Stefan Hintersteininger Concert për soprano saxofon dhe orkestër

I-Sonata, II-Arietta, III-Finale

7. Ç. Zadeja & G.Sviridov “Kuvendi i Pajtimit” dhe ‘Kavaleria’ nga muzika e filmit Skënderbeu