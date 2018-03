Nesër në Prishtinë, spektakli i nxënësve që mësojnë gjuhën frënge

Në kuadër të edicionit të 18-të të Frankofonisë në Kosovë, dhe garës Më thoni dhjetë fjalë të Ministrisë franceze të Kulturës dhe Komunikimit, spektakli i nxënësve që mësojnë gjuhën frënge në Kosovë do të mbahet të shtunën, më 24 mars në ‘Sallën e Kuqe’ në Prishtinë, në orën 11:00.

Me këtë garë, dymbëdhjetë shkolla fillore dhe të mesme nga Gjilani, Drenasi, Vushtrria, Klina, Mitrovica dhe Prishtina marrin pjesë me 200 nxënës të moshave nga 3 deri në 17 vjeç. Ata do të prezantohen me këngë, poezi dhe shfaqje teatrale. Në hollin e ‘Sallës së Kuqe’ do të vendoset një ekspozitë me vizatime dhe piktura të punuara nga nxënësit në temën e dhjetë fjalëve të Frankofonisë. Juria për vlerësimin e pjesëmarrësve do të përbëhet nga tre persona nga Zyra diplomatike e Belgjikës, Ambasada e Francës dhe Aleanca Franceze.

Ky spektakël është një mundësi për nxënësit që mësojnë gjuhën frënge, për t’u takuar, shkëmbyer dhe treguar talentet e tyre përkatëse. Performancat më të mira artistike do të shpërblehen me dhurata të ofruara nga Ambasada e Francës, Zyra diplomatike e Belgjikës, Ambasada e Zvicrës dhe Shoqata franceze Biblionef. Dreka do të ofrohet nga Shoqata e profesorëve të gjuhës frënge të Kosovës (APFK).