“Martesa” në festivalin turk me mesazhe për dashurinë pa kufij

Në kuadër të një seksioni që bën bashkë filmat që shpalosin mesazhin se dashuria nuk ka moshë e as gjini, filmi nga Kosova “Martesa” do të shfaqet tri herë para audiencës turke.

Filmi me regji të Blerta Zeqirit është bërë pjesë e seksionit “Where are you my love” (Ku je ti dashuria ime), të festivalit “Istanbul Film Festival”. Edicioni i 37-të i këtij festivalit do të mbahet në Stamboll ndërmjet datave 6 e 17 prill, shkruan sot “Koha Ditore”.

Rrëfimi nga Kosova, për një trekëndësh dashurie mes dy burrave dhe një gruaje, do të shfaqet në tri kinema të ndryshme: më 14 prill në “Cinemaximum Center”, të nesërmen në “Cinemaximum City’s 3” dhe me datë 17 prill në “Atlas 2”.

