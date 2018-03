Shkencëtari i universit

“Nuk i frikësohem vdekjes, por nuk e kam për ngut të vdes. Njëherë për njëherë kam shumë gjëra që dua të bëj”, është një prej citateve të shumta të Stephen Hawkingut. Fizikani i Universitetit të Cambridget dhe autori bestseller, bredhte nëpër kozmos nga karroca e tij, mendonte natyrën e gravitetit dhe origjinën e universit, për t’u bërë emblemë e vendosmërisë dhe kureshtjes njerëzore.

“Që prej Albert Einsteinit asnjë shkencëtar tjetër nuk ka bërë për vete imagjinatën e publikut, dhe që e dhuroi veten te miliona njerëz nëpër botë”, thoshte Michio Kaku, profesor i fizikës teorike në City University të New Yorkut, shkruan sot Koha Ditore.

Dr. Hawking këtë e arriti më së shumti me librin e tij “A Brief History of Time: From Big Bang to Black Holes” (Një histori e shkurtër e kohës: prej Shpërthimit të Madh deri te vrimat e zeza) të publikuar në vitin 1988. U shitën më shumë se 10 milionë kopje dhe frymëzoi filmin dokumentar të Errol Morrisit. Jeta e tij ishte bazë e filmit “The Theory of Everything” që fitoi çmimin “Oscar” së bashku me aktorin Eddie Redmayne në rolin e dr. Hawking.

Shkencërisht, Hawking më së shumti në mend për një zbulim aq të çuditshëm që më së miri do të përshtatej në formën e një Zen-dialogu: Kur një vrimë e zezë nuk është e zezë? Veç kur eksplodon.

