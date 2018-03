13 shkrimtarë kandidatë për Man Booker 2018

Gjithsej 13 shkrimtarë nga vende të ndryshme të botës janë pretendentë për çmimin e madh Man Booker 2018.

Franca është nominuar me shkrimtarët Laurent Binet dhe Virginie Despentes, Spanja ka dy tre autorë Javier Cercas, Antonio Munoz Molina, dhe Gabriela Ybarra. Këtë herë kandidat është dhe Korea e Jugut me Han Kang dhe shkrimtari nga Iraku Ahmed Saadwai. Po kështu nuk mungojnë dhe letërsia e vendeve si Argjentina, Polonia, apo Japonia. Ata do të gjykohen nga një juri e përbërë nga Lisa Appignanesi,Michael Hofman,Hari Kunzru, Tim Martin dhe Helen Oyeyemi.

Ky çmim jepet për përkthimin më të mirë në gjuhën angleze. Më parë me këtë çmim është vlerësuar dhe shkrimtari ynë Ismail Kadare, ndërsa dy vjet më parë libri i tij “Kamarja e turpit” ishte sërish kandidat për këtë çmim nën përkthimin e John Hodgson.

Të nominuarit: • Laurent Binet (France), Sam Taylor, The 7th Function of Language (Harvill Secker) • Javier Cercas (Spain), Frank Wynne, The Impostor (MacLehose Press) • Virginie Despentes (France), Frank Wynne, Vernon Subutex 1 (MacLehose Press) • Jenny Erpenbeck (Germany), Susan Bernofsky, Go, Went, Gone (Portobello Books) • Han Kang (South Korea), Deborah Smith, The White Book (Portobello Books) • Ariana Harwicz (Argentina), Sarah Moses & Carolina Orloff, Die, My Love (Charco Press) • László Krasznahorkai (Hungary), John Batki, Ottilie Mulzet & George Szirtes, The World Goes On (Tuskar Rock Press) • Antonio Muñoz Molina (Spain), Camilo A. Ramirez, Like a Fading Shadow (Tuskar Rock Press) • Christoph Ransmayr (Austria), Simon Pare, The Flying Mountain (Seagull Books) • Ahmed Saadawi (Iraq), Jonathan Wright, Frankenstein in Baghdad (Oneworld) • Olga Tokarczuk (Poland), Jennifer Croft, Flights (Fitzcarraldo Editions) • Wu Ming-Yi (Taiwan), Darryl Sterk, The Stolen Bicycle (Text Publishing) • Gabriela Ybarra (Spain), Natasha Wimmer, The Dinner Guest (Harvill Secker)