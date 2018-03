Hapet në Kanada “Shtëpia e Shqiptarit”

Shqiptarët në Kanada kanë në projektin e tyre ndërtimin e “Shtëpisë së Shqiptarit”, e cila do t’u kushtohet aktiviteteve kulturore dhe hapjes së klasave të mësimit të gjuhës shqipe.

Kjo u bë e ditur në takimin e Ministrit të Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko me përfaqësuesit e Shoqatës Shqiptare të Hamiltonit.

Në takim, ku ministri Majko shoqërohej nga homologu i tij nga Kosova Dardan Gashi dhe ambasadorët e të dyja vendeve, u njoh me punën dhe potencialin e shoqatës, raporton ATSH.

Përfaqësuesit e shoqatës informuan ministrin Majko lidhur me projektin e ngritjes së “Shtëpisë së Shqiptarit”, siç do të quhet qendra që do t’i kushtohet aktiviteteve kulturore shqiptare, si dhe kurseve të gjuhës shqipe, u tha në takim.

Duke e cilësuar diasporën në Kanada si një fenomen, për shkak të përfshirjes së madhe të intelektualëve, ministri Majko i informoi të pranishmit lidhur me hapat e ndërmarrë në bashkëpunim me Kosovën, për ta trajtuar komunitetin shqiptar si një të tërë.

“U fol për marrëveshjet dypalëshe lidhur me diasporën, si ato për hapjen e qendrave të përbashkëta kulturore në të gjithë botën dhe për fushën e arsimit. Për Ministrin, arsimi ka një rëndësi të veçantë. Nëse nuk do të kujdesemi për identitetin tonë, do të humbasim mijëra të rinj pa bërë asnjë luftë”, ishte komenti i ministrit Majko.

Ai e cilësoi përfshirjen e mësimit të gjuhës shqipe në sistemin e brendshëm shkollor, si një prej arritjeve më të rëndësishme dhe shtoi se do të përpiqej që të nxiste shtrirjen e këtij standardi edhe në rajone të tjera.

Shoqatës Shqiptare të Hamiltonit që prej 23 vitesh vepron për promovimin e kulturës dhe vlerave kombëtare, si dhe për integrimin e komunitetit shqiptar në Kanada.