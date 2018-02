Dua Lipa fiton dy çmime në Brit Awards

Artistja më e mirë britanike dhe Depërtimi i vitit janë dy çmimet që ka fituar këngëtarja kosovare, Dua Lipa, në ceremoninë e sivjetme Brit Awards.

Lipa ishte e nominuar në pesë kategori. Ajo po ashtu performoi në skenën e Brit Awards. Performancë pati edhe këngëtarja tjetër shqiptare Rita Ora.

22:20 - Këngëtarja kosovare Dua Lipa ka fituar edhe një çmim në Brit Awards.

Pasi u shpall Artistja më e mirë e vitit, ajo ka fituar edhe çmimin për Depërtimin më të mirë të vitit.

Në skenë ajo mori edhe vëllanë dhe motrën e saj për të “përjetuar eksperiencën e njëjtë si të saj”.

Her siblings are adorable



