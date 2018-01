“Martesa” premierë në Cineplexx, rrëfim dashurie që provokon

Një rrëfim dashurie, që planifikohet të kurorëzohet me martesë, është prezantuar në filmin e metrazhit të gjatë të regjisores Blerta Zeqiri. Ky projekt të mërkurën pasdite u shfaq premierë për media në kinemanë “Cineplexx” në Prishtinë.

Fimi që është bashkëfinancim nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, përpos që trajton shkurtazi temën e të pagjeturve, poashtu i paraqet përpjekjet e komunitetit LGBT për t’u përshtatur me rrethin konservativ.

Regjisorja Zeqiri deklaroi se dëshira e saj ishte që përmes filmit “Martesa”, të prezantohej një histori reale e cila është prezente edhe në vendin tonë.

Sfiduese dhe tejet nxitëse e ka konsideruar përvojën e tij të parë filmike, këngëtari Genc Salihu, i cili te filmi “Martesa” e sjell personazhin e Nolit. Ai e kishte nisur një aventurë me Bekimin, i cili pas disa ditësh planifikonte të martohej me Anitën.

Nga ana tjetër, aktorët në rolet kryesore të filmit, Alban Ukaj dhe Adriana Matoshi, për shkak të temës provokuese që e përmban ai, presin të ketë reagime nga publiku.

Filmi “Martesa”, në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, premierën botërore e pati në festivalin e filmit “Tallin” të Estonisë, ku u shpërblye me dy çmime: “Çmimin special për ansamblin e aktorëve” dhe “Çmimin e kritikës”.

Regjisorja Zeqiri theksoi se filmin e saj e pret një rrugë e gjatë e pjesëmarrjes në tetë festivale filmike në botë. Nga mbrëmja e 31 janarit “Martesa” do të jetë në repertorin e Cineplexx Kosova, të enjten do të shfaqet në “Doku Kino” të Prizrenit dhe me 2 shkurt do të prezantohet edhe përpara publikut të Tiranës.