Ministria shkel afatin për rritjen e pagave të punonjësve të kulturës

Prishtinë, 30 janar - Punonjësit e institucioneve të kulturës dhe të trashëgimisë nuk do t’i marrin pagat me rritje qysh prej muajit shkurt.

Kësisoj Ministria e Kulturës do të shkelë afatin e marrëveshjes verbale që kishte lidhur me aktorët e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Të hënën, tri ditë para afatit që Ministria ia kishte caktuar vetes për ekzekutimin e pagave me rritje, këtij institucioni i është hapur rruga që të punojë në dokumentin ku do të bazohet për këtë çështje.

Në mbledhjen e Qeverisë të hënën është miratuar Konceptdokumenti për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe Punonjësve Profesionalë të Trashëgimisë Kulturore. Ky akt i ka dhënë dritën jeshile Ministrisë së Kulturës që ta hartojë Rregulloren, ku do të përcaktohet rritja e pagave.

Përderisa për institucionin më të lartë kulturor çdo gjë është në rregull, megjithëse më 1 shkurt pagat nuk do të jepen me rritje, Shoqata Sindikale e Teatrit Kombëtar të Kosovës pret që të respektohet marrëveshja. Më 27 tetor të vitit të kaluar, shumica e aktorëve të TKK-së bashkë me ministrin e Kulturës, Kujtim Gashi, në një konferencë për media kishin shpalosur marrëveshjen duke kumtuar se pagat e shkurtit do të ekzekutohen me rritje (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

