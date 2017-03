Shuhet mjeshtri i ndriçimit të skenave teatrore, Asllan Hyseni

Njëri prej mjeshtërve dhe disenjatorëve kryesorë të ndriçimit të skenave teatrore në Kosovë, Asllan Hyseni, ka vdekur të hënën mbrëma në moshën 65-vjeçare.

Qysh prej vitit 1980, Hyseni ishte pjesë e stafit të institucionit më të lartë teatror në vend, tash Teatrit Kombëtar të Kosovës, shkruan sot “Koha Ditore”. Për gati katër dekada ai ka qenë disenjator i ndriçimit në qindra shfaqje. Hyseni, i lindur më 1952 në fshatin Gragjenik të Dardanës, në fushën e ndriçimit kishte kryer disa kurse dhe trajnime specializimi në Lubjanë, Zagreb dhe Beograd.

Hyseni ka punuar si disenjator i ndriçimit edhe në shumë filma vendorë. Për angazhimin dhe kontributin e tij profesional, në vitin 2012, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e nderoi me Çmimin Kombëtar për Vepër Jetësore në fushën e teatrit. Të martën, kur edhe është varrosur Hyseni, i cili prej dhjetorit nuk e ka ushtruar profesionin shkaku i një aksidenti me bombol gazi në shtëpinë e tij, Shoqata e Artistëve të Teatrit të Kosovës nëpërmjet një telegrami u ka shprehur ngushëllime familjarëve, miqve dhe kolegëve të tij.

“Në këto çaste të rënda për ju, artistët kosovarë bashkëndiejnë me dhembjen dhe me pikëllimin tuaj për njeriun dhe krijuesin e përkushtuar të teatrit. Si një nga profesionistët e paktë në fushën e ndriçimit, Asllan Hyseni për gati 40 vjet, prej vitit 1980 e këndej, dha kontributin e tij të madh jo vetëm në Teatrin Kombëtar të Kosovës, por edhe në teatrot e tjera të vendit tonë. Falë mjeshtërisë dhe profesionalizmit të tij, morën dritë, shkëlqim dhe pamje ekspresive qindra shfaqje teatrore dhe manifestime të ndryshme me karakter artistik e kulturor”, shkruhet në telegram. Sipas Shoqatës së Artistëve të Teatrit të Kosovës, vdekja e Asllan Hysenit është një humbje e madhe për skenën teatrore kosovare. Në telegram shkruhet se ai do të mbahet në mend dhe do të kujtohet për angazhimin, përkushtimin, bashkëpunimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e teatrit.

“Ne të gjithë lutemi që shpirti i tij të pushojë në paqe në botën e përtejme. Pastë dritë të përjetshme ashtu sikundër dritat e skenës, me të cilat ai, në gjallje të tij, i ndriçoi shfaqjet e shumta teatrore”, shkruhet në këtë telegram.

Teatri Kombëtar i Kosovës gjatë ditës së martë nuk ka mbajtur kurrfarë ceremonie me rastin e vdekjes së këtij punonjësi. Udhëheqësit e këtij institucioni së bashku me shumicën e stafit gjenden në Turqi, ku do të jepet shfaqja “Eshtrat që vijnë vonë”, me tekst të Teki Dervishit, nën regji të Martin Koçovskit.

Mursel Bekteshi është njëri prej dy disenjatorëve të dritave që aktualisht punojnë në Tetarin Kombëtar të Kosovës. Ka thënë se Hyseni ka qenë ai që ia mësoi zanatin atij dhe gjeneratës më të re.

“Unë si më i ri në këtë punë pothuajse e kam kryer një kurs tek ai sa i përket ndriçimit. Ai na ka mësuar se si të punojmë me ndriçim. Ka qenë një koleg i mirë e mund të them edhe një vëlla i mirë. Kemi kaluar shumë mirë me të”, ka thënë Bekteshi. Sipas tij, qysh prej dhjetorit, kur Hyseni nuk ka pasur mundësi të ishte në punë, TKK-ja e ka vërejtur mungesën e madhe të këtij profesionisti.

“Do të jetë një mungesë shumë e madhe pasi që nga dhjetori nuk është pjesë e TKK-së shkaku i aksidentit. Me të vërtetë do të jetë një mungesë shumë e madhe. Është një humbje e madhe për komunitetin artistik e edhe për artdashësit”, ka thënë Bekteshi.