Vdes këngëtarja e famshme France Gall

Këngëtarja e famshme franceze, France Gall, vdiq sot në Paris në moshën 70-vjeçare, pas një sëmundjeje të rëndë, njoftoi zëdhënësja e saj, Genevieve Salama.

“Ka fjalë që kurrë nuk duam t’i themi. France Gall iu bashkua ‘Parajsës së bardhë’ pasi sfidoi me dinjitet sëmundjen e kancerit të gjirit për dy vjet”, deklaroi Salama duke iu referuar këngës së njohur të Gall ”Parajsa e bardhë”, kompozuar nga Michel Berger, transmeton kp.

E ardhur nga një familje muzikantësh, Gall u bë e famshme që në moshën 16-vjeçare.

Mes këngëve më të njohura të saj janë “Doll of wax, doll of his”, “The groupie of the pianist”, “If, mom, if”, “Ella, she has it”, “Some words of love” apo “Resist”.