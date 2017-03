Viti i Marylin Monroe në Manhattan

Rrallëherë ndodh që një libër për Marylin Monroe të jetë më i çmendur sesa “Marilyn in Manhattan – Her year of joy” (Marylin në Manhattan – viti i saj i kënaqësisë) i Elizabeth Winder.

Ajo e ka gjetur një premisë mjaftueshëm të mirë sa për të stimuluar një kuriozitet të vogël: a ishte viti që kaloi Monroe në Manhattan (1955) vërtet “viti i saj i qejfit”, sikurse që është nëntitulli i këtij libri? Winder e ka hartuar një përgjigje për t’iu përshtatur pyetjes së saj.

Ky libër mund të aspirojë të jetë sikur libri magjepsës i Sam Wasson “Fifth Avenue, 5 A.M”, një vështrim i afërt mbi realizimin e “Breakfast at Tiffany’s” dhe një pionier i shkurtër e i ëmbël për historianët e Hollywoodit, shkruan “New York Times”, transmeton “Koha Ditore”. Dhe fokusimi në të brenda një periudhe të caktuar, natyrisht se mund të shpërblehet me vëmendje më të madhe.

Winder e ka provuar këtë gjë edhe më herët, në librin e saj “Pain, Parties, Work: Sylvia Path in New York, Summer 1953” (Dhimbje, festa, punë: Sylvia Path në New York, Vera 1953). Libri i saj i mëparshëm zbulon se ideja e vizitës së vajzës glamuroze në Manhattan ka pasur ndikim personal edhe për Winder dhe që ajo, sikurse Path, identifikohet si poete.

Libri “Marylin in Manhattan” del nga e vërteta, fakti gati se i padokumentuar që Monroe kishte ardhur në New York në dhjetor të vitit 1954, pasi kishte refuzuar mundësinë e rikthimit tek “20th Century Fox”, bashkëshorti i saj Joe DiMaggio dhe tek një industri filmike që dëshironte ta shohë atë përgjithmonë të bllokuar në role të simbolit të seksit kur ambiciet e saja ishin shumë më serioze se kaq.

Ajo kishte ardhur në New York, e kishte themeluar kompaninë e saj “Marylin Monroe Productions” me fotografin Milton H.Greene, fotografitë e të cilit janë ndër më të bukurat që i ka bërë ndokush asaj ndonjëherë. Ajo qe fshehur në Connecticut tek familja e Greene për një kohë, pastaj kishte gjetur disa familje tjera që e kishin strehuar në qytet. Ajo e kalonte kohën duke luajtur me fëmijë apo me qenush... (më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

