“Të harruarit” përplasen midis burgut individual e kolektiv

Prishtinë, 15 dhjetor - “Kah po shkon?”, është pyetja me të cilën është përballur dhjetëra herë secili që ia ka mësyrë ta shohë shfaqjen. Pos që e ka përgatitur publikun se shfaqja është duke filluar derisa secili rehatohej në ulësen e vet në sallën e vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës, më vonë është marrë vesh arsyeja prapa pyetjes. Maskat kanë qenë të shumta në hapësirën e rrethuar me tela si element kryesor i skenografisë.

Skena herë ngjan me kamp përqendrimi, pastaj duket si burg, hapësirë e një shteti të izoluar e edhe si kasolle qensh. Që të dy aktorët e shfaqjes, Edlir Gashi dhe Qëndresa Kajtazi, kanë “dhomat” e veta brenda telave. Gashi nis të rrëfehet për jetën e një qytetari të Kosovës, i cili i pakënaqur me gjendjen në vend ua ka mësyrë shteteve të huaja. Por e kanë zënë diku dhe tash po mbahet i ngujuar. I qanë 18 vjetët e shtetit të lirë. Jo rrallë ulërinë. Në një rast bën edhe një festë brenda shtetit të rrethuar, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm. Shpërndan kravatat gjithandej telave e feston me zëvendësministrat e shumtë. Tallet me autoritetet ndërkombëtare në Kosovë dhe thotë se ato po i harmonizojnë përrallat me ato vendoret. Krejt kohën nxjerr dufin, pavarësisht në çfarë roli është.

E qytetarja tjetër e Kosovës, që në këtë rast portretizohet nga Qëndresa Kajtazi, ka kohë që është në burg. Rrëfimi i saj është ai i një njeriu të izoluar nga shoqëria. Është dhunuar në luftë.

Regjisorja Aliu për tekstin është inspiruar nga poezitë e Ardiana Prishtinës dhe nga disa vargje të Mitrush Kutelit.

Shfaqja “Të harruarit”, që shoqërohet me piano nga Alzan Gashi, brenda 35 minutash shpërfaq një botë të përditshme të shumicës. Këtë e bën brenda telave që në secilin rast perceptohen si burg (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

