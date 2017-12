Komedi në teatrin “Istref Begolli” të Pejës

Me qëllim e fillova kështu, sepse këtë togfjalësh nuk e kemi dëgjuar në këtë renditje. Por dje, mbrëmë, sot në mëngjes, në drekë e pas darke, janë pëshpëritur dhe përgojuar tragjedi të rënda në Pejë: Ajo u vra, ai u vra, ai morri hak, ai rrëshqiti me veturë, e të tjera të përditshme. Madje edhe truri është mësuar dhe adaptuar me këto lloj lajmesh, e kësaj shoqërie i është amortizuar unaza e parë qafore që përkon me sensin e ndjenjës humane.

Për këtë, po shkruaj për komedinë e autorit gjerman Karl G., “Brekët”, e vënë në skenë nga regjisori Jeton Ahmetaj, nga Prishtina, prej nga e mora rrugën me dy kolegë të nderuar Luan Daka e Ekrem Xani. Shi, natë e zymtë, rruga të cilën ju e shkelni për ditë e natë me unazën e parë qafore të amortizuar - rrugë e cila do të ndërtohej për njëzetë e tetë ditë të secilit vit, aq sa i është dashur edhe regjisorit për ta shtruar këtë komedi në teatrin “Istref Begolli” në Pejë, shkruan sot Emin Halili në Koha Ditore.

Komedi konceptualisht e realizuar, ku gjesti, shprehja e mirëfilltë e karakterit e çon në këmbë spektatorin. Kjo ndodhi në Pejë. Frymoi me të njëjtët parametra, si skena, po ashtu edhe publiku...(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

