Të shtunën rihapet teatri i kukullave “Dodona”

Teatri i kukullave “Dodona”, do të hapet këtë të shtunë.

Teatri ka qenë i mbyllur për shkak të rinovimeve që i ka bërë në të Komuna e Prishtinës.

Shfaqjet do të duhej të nisnin në shtator, por përfundimi i punimeve ka marrë më shumë kohë. Sezoni i ri nis me shfaqjen “Libri Shumëngjyrësh”, i cili do të shfaqet në orën 12:00 dhe për të cilin, hyrja do të jetë falas.