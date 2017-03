Po realizohet filmi për Hillary Clinton

Filmi për Hillary Clinton me në fund është gjatë rrugës.

Filmi që do të titullohet“ When I’m a Mot” fokusohet në vitin kur Clinton punoi punë të zakonshme në Alaska, në kohën kur ajo ishte në mes të diplomimit në fushën e ligjit, në vitin 1969. Aktorja Addison Timlin do ta luajë rolin e Hilaryt, 22 vjeçare. Bashkëdrejtuesit e filmit dhe shkrimtarët Magdalena Zyzak dhe Zachary Colter shpjeguan ne SXSË që filmi i tyre në të vërtetë nuk është një film biopik apo që tregon jetën e dikujt, por është një dramë se si politika të bënë të mos jesh i vërteti. Një film i tillë për Hillaryn ka qenë në zhvillim për disa vite mirëpo Lionsgate ka hedhur idenë e projektit në vitin 2015 kurse e ardhmja e tij momentalisht nuk mund të jetë e qartë.

“Ka një shans më të mirë të ndodhë kjo nëse Clintoni do të zgjidhet presidente” kishte shkruar skenaristi Young II Kim vitin e kaluar . "Hollywood nuk bën filma në lidhje me humbësit." tha ai . Kjo skriptë u vendos në kulmin e skandalit Watergate, dhe merret me Hillaryn si avokatja më e re e zgjedhur për Komitetin Gjyqësor në fajësimin e Nixon.