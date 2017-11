“Një ditë” kundër dhunës ndaj grave

Katër çifte nëpërmjet lëvizjeve në skenë do të përshkruajnë pabarazinë gjinore, por njëkohësisht do të bëjnë thirrje për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Krejt kjo do të bëhet nga balerinët e Baletit Kombëtar të Kosovës në shfaqjen “Një ditë”, e cila do të jepet premierë sonte (e shtunë).

Kësisoj tetë balerinë përfaqësojnë institucionin e tyre në fushatën e Kombeve të Bashkuara për barazi gjinore. Të premten në një konferencë për shtyp të mbajtur nga BKK-ja në Teatrin Kombëtar të Kosovës është bërë e ditur se shfaqja do të sjellë rrëfime vendore, por që kanë edhe karakter ndërkombëtar sa i përket pabarazisë gjinore, shkruan sot Koha Ditore.

Drejtori i Baletit Kombëtar të Kosovës, Ahmet Brahimaj ka thënë se premiera e pestë me radhë për këtë vit vjen si rezultat i bashkëpunimit midis BKK-së dhe "UN Woman", që është një njësi e Kombeve të Bashkuara që punon për fuqizimin e grave.

