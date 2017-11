Kolec Traboini nderohem me titullin “Mjeshtër i madh”

Në kuadrin e 100 vjetorit të Jetimores së parë shqiptare (1917-2017), dhe javës së ndërgjegjësimit për të shtuar kujdesin për fëmijët jetimë, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, i akordoi titullin “Mjeshtër i Madh” Kolec Trabonit me këtë motivacion: “Për merita të shquara si personalitet i artit, publicistikës dhe kulturës shqiptare, duke u bërë shembull frymëzimi, në veçanti, për gjeneratat e fëmijëve jetimë, të cilëve ai u përket”. ? E ndaj këtë kënaqësi me të afërmit, me të gjithë bashkmalësorët e mi në Traboin e mbarë Malësinë e Hotit, me bashkshkodranët e mi, me bashkemigrantët në Greqi dhe Amerikë, si dhe me miqtë dhe dashamirësit e letërsisë”, ka thënë ai pas marrjes së kësaj mirënjohjeje.