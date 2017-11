Filmi “Dita zë fill” më i mirë në Cinedays Festival of European Film

Filmi me regji të Gentian Kocit është shpërblyer me çmimin “Golden Sun”, çmim i cili jepet për filmin më të mirë në Cinedays Festival of European Film, shkruan KultPlus.

Ky film flet për një nënë e cila bashkë me foshnjën e saj vendosin të jetojnë me një grua të vjetër dhe të sëmurë. Kompromiset morale që njerëzit duhet ti bëjnë kur ballafaqohen me sfida ekonomike dhe ato të mbijetesës, sipas Koçit, janë të pranishme dhe trajtohen në filmin shqiptar që nuk ka shumë kohë lansimi në treg.

Në film luajnë: Ornela Kapetani, Suzana Prifti, Hermes Kasimati, Adele Gjoka…