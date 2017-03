Festivali DAM nis më 31 mars, zbulon imazhin e edicionit të 12-të

Dymbëdhjetë lodra në formë të patës, me ngjyrë rozë, janë imazhi i posterit, në të cilin po ashtu është shtruar pyetja: “Unë jam instrument muzikor?”.

Imazhi i Festivalit të 12-të Ndërkombëtar të Muzikës Klasike dhe Eksperimentale shënon bashkëpunimin 10 vjeçar të DAM-it me kompaninë e dizajnit projectgraphics.

Në këtë dekadë bashkëpunim imazhi i festivalit është shpërblyer me dhjetëra çmime të dizajnit në botë.

Festivali, siç raporton KultPlus, do të hapet me 31 mars dhe do të ofrojë koncerte, ligjërata dhe punëtori deri më 8 prill.

Përveç Prishtinës, festivali shtrinë aktivitetin e tij edhe në Pejë, Gjakovë dhe Prizren. Disa nga emrat që do interpretojnë në DAM këtë vit përfshijnë: ansamblin e muzikës bashkëkohore “United Instruments of Lucilin” nga Luksemburgu, dirigjentin e famshëm indonezian Noorman Widjaja dhe korin e qytetit të Pejës Siparantum.

Në këtë edicion festivali do të sjellë për publikun një përvojë të re koncertale si dhe do të shpalos projekte muzikore që e gjejnë muzikën edhe tek gjësendet e thjeshta. Këtij edicioni i ka paraprirë ligjërata e dirigjentit dhe kompozitorit amerikan Gregory Charette “Ri mendimi i përvojës koncertale” e mbajtur në Klubin e Boksit më 25 të muajit të kaluar. Programi i plotë i festivalit DAM për vitin 2017 do të publikohet më 21 mars 2017.