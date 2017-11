“Këmbë” për Baletin Kombëtar të Kosovës, në bibliotekën e UNESCO-s

Monografia “Këmbë”, e cila shpalos historinë e 45-vjetëve të institucionit të baletit në Kosovë, ka zënë vend në raftet e Bibliotekës dhe Qendrës së Dokumentimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë e Kulturë - UNESCO.

Një kopje e monografisë që rrëfimin për balerinët kosovarë e shpalos nëpërmjet fotografive, kujtimeve e historive personale, i është dhuruar zyrtarisht stafit të “UNESCO Library and Documentation Center” në Paris, shkruan sot “Koha Ditore”.

Tre balerinë kosovarë, Sinan Kajtazi, Sead Vuniqi dhe Luljeta Ademi, javën e kaluar në kryeqytetin francez kanë përfaqësuar Baletin Kombëtar të Kosovës në Konferencën e 39-të të Përgjithshme të UNESCO-s me ftesë të organizatës me seli në Paris, “European Cultural Network for Development Cooperation”, që është partner zyrtar i UNESCO-s. Takimi është finalizuar me dhurimin e monografisë “Këmbë”.

Baleti Kombëtar i Kosovës është anëtar i Këshillit Ndërkombëtar të Vallëzimit (International Dance Council) qysh më 2014.

Ahmet Brahimaj, drejtor i Baletit Kombëtar të Kosovës, ka thënë se balerinët kosovarë e kanë përfaqësuar këtë institucion në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s dhe në kuadër të kësaj është dorëzuar edhe kopja e monografisë.

Biblioteka dhe Qendra e Dokumentimit e UNESCO-s në Paris është ndërtesa në të cilën ruhen të gjitha arkivat, publikimet e dokumentet e kësaj organizate.

Monografia “Këmbë” me autor Naser Shatrollin, e cila përfshin edhe biografi të balerinëve dhe raportime të medieve e përshtypje të atyre që kanë bashkëpunuar me Trupën e Baletit të Kosovës, ishte promovuar në shtator të këtij viti... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

