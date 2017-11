Vepra muzikore për arkitekturën e Prishtinës, premierë në Paris

“KurrizCold Hyper Dance” për piano, sintisajzer dhe elektronikë titullohet vepra të cilën autori e përshkruan si “përpjekje për të dhënë një imazh të arkitekturës së Prishtinës me gjithë kaosin dhe kompleksivitetin e saj”.

Kompozitori dhe pianisti i njohur kosovar, Liburn Jupolli, i cili po bën karrierë dhe njëherësh po përfundon studimet në Francë, të enjten, do ta interpretojë për të parën herë veprën e tij më të re, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ai është pjesë e koncertit që do të mbahet në “Maison de Norvege” në Paris, në të cilin do ta ndajë skenën me muzikantë të ndryshëm nga kampusi universitar “Cite Universitaire”.

“Është koncert i përbashkët me muzikantë të ndryshëm nga ‘Cite Universitaire’, domethënë kampusi universitar në Paris. Performojnë muzikantë të krejt kampusit dhe është kombinim i llojllojshëm”, ka thënë Jupolli.

Ai ka thënë se veprën “KurrizCold...” e ka kompozuar gjatë këtij viti dhe kjo do të jetë përballja e parë me audiencën.

Projekti i titulluar “Hero.Coli” është videoloja e tetë me radhë, muzikën e së cilës Jupolli e ka kompozuar në kuadër të projekteve që bën në “GameLab” të qendrës “Centre for Research and Interdisciplinary” ku ai studion... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

