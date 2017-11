“Artistët e së nesërmes” me potencialin artistik të tre finalistëve

Prishtinë, 3 nëntor - Duke u bazuar në kriteret e inovacionit, praktikat e fuqishme dhe interdisiplinare, meritat e portofolios artistike, arritjet e mëparshme, ekspozitat si dhe potenciali i demonstruar deri më tani, janë përzgjedhur tre finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes”.

Enesa Xheladini, Jetullah Sylejmani dhe Meriton Maloku, janë treshja e përzgjedhur nga juria profesionale, e cila përbëhet nga drejtori i “Van Abbemuseum” të Holandës, Charles Esche, studiuesja dhe drejtoresha e “Oral History Kosovo”, Erëmirë Krasniqi, kritikja e artit Natasha Pereshin-Bachelez, artisti Adrian Deva dhe drejtori ekzekutiv i “Independent Curators International” në New York, Renaud Proch. Veprat e tyre do të prezantohen në ekspozitën e tyre të përbashkët që do të hapet sonte ish-objektin e klubit të boksit “Prishtina”, ndërkaq fituesi do të shpallet në mbyllje të ekspozitës më 4 dhjetor.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” i cili këtë vit shënon edicionin e tij të gjashtëmbëdhjetë, nga ky vit do të jetë ngjarje që organizohet çdo vit (gjerësisht, sot në “Kohën Ditore”).

