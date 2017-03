“Bunk’Art” 1 dhe 2 pret vizitorë në Ditën e Verës

Muzeu kushtuar viktimave që vuajtën terrorin komunist, “Bunk’Art 1” dhe “Bunk’Art 2”, ka përzgjedhur një foto pranverore për të uruar shqiptarët për Ditën e Verës dhe për t’i njoftuar se do jetë i hapur për vizitorët dhe të interesuarit.

Në një postim në Facebook, thuhet “Gëzuar Ditën e Verës. Më datë 14 Mars BunkArt1 dhe BunkArt2 do të jenë të hapur për të gjithë vizitorët”.

Muzeu “Bunk’Art 2” ndodhet pranë Ministrisë së Brendshme në Tiranë dhe zë një sipërfaqe prej 1.000 metrash katrorë dhe përbëhet nga 40 dhoma, të cilat prezantojnë historinë nga viti 1912 deri më 1991 përmes fakteve të marra nga Arkiva e Shtetit dhe Ministria e Brendshme.

Nga dhoma në dhomë, historia shpaloset që me krijimin e Xhandarmërisë së parë, Xhandarmërinë e Mbretërisë zogiste, Policinë Popullore, për të vijuar me kampet me telat me gjemba, e deri te burgjet, internimet dhe dëbimet. Një dhomë më vete i dedikohet edhe mënyrës sesi përgjoheshin të huajt, që ndodheshin në vendin tonë gjatë periudhës së diktaturës.

Muzeu “Bunk’Art 2” u hap në nëntor të vitit 2016 në kujtim të viktimave të terrorist komunist, pas atij të “Bunk’Art 1” në periferi të Tiranës.

Mediat ndërkombëtare i kanë bërë jehonë të madhe Muzeve BunkArt1 dhe BunkArt2 kushtuar viktimave që vuajtën terrorin komunist dhe fluksi i vizitorëve vendas dhe të huaj rritet çdo ditë, por dhe Ditën e verës do të presin vizitor.