Urtësia e mërgimit

Na ishte njëherë e një kohë kur tangoja ishte popullore në botën e bordeleve të Buenos Airesit. Kah fundi i shekullit nëntëmbëdhjetë, emigrantët e rinj – beqarë, kryesisht meshkuj të shtresës punëtore – të cilët kishin mbërritur në Argjentinë në përpjekje për ta provuar fatin, do të kërkonin njëfarë rehatie nëpërmjet dehjes, qejfit dhe shoqërimit me femra vendase.

Argjentinas të njohur, si puna e Jorge Luis Borgesi, ngulmonin se tangoja u lind nëpër këto bordele. Ama, janë të tjerët që e hedhin poshtë me vendosmëri këtë pretendim. Por kurrkush nuk mund ta vërë në dyshim se tangoja ka ruajtur lidhjen e fortë me trazimin rinor dhe me njerëzit me rrënjë të shkulura. Ishin ata që vazhduan ta vallëzonin.

Dhe tangoja është alamet vallëzimi. Dhe këta burra që dalin në skenën e vallëzimit nuk janë çfarëdo të rinjsh që e vallëzojnë veç për qejf të vetin. Janë njerëz që i kanë shkulur rrënjët e veta dhe po mundohen t’i ngulin në një vend të ri: ata e kanë parë vdekjen me sy dhe e kanë mbijetuar.

Duket si njëfarë hataje personale, pasuar prej një mbijetesë të mrekullueshme. Dhe, po, është ky shpirt që është mishëruar në lëvizjet e këtij vallëzimi. Dhe pjesë e asaj që e bën tangon aq erotike është se vdekja është gjithnjë e lidhur ngushtë me të. Dhe tangoja ka vazhduar sot e asaj dite të ngërthejë teposhtën dhe përpjetën.

