“Motrat” me dyer të hapura për artistët e rinj

Prishtinë, 10 mars - Gjashtë piktura të punuara në teknikë vaji, në karton, shpalosin momente personale të artistes së re kosovare, Tadi. Shenjat e artit naiv vijnë të gërshetuara në veprat e saj. Ani pse ka studiuar për pikturë, Tadi ka dy vjet që është marrë me ilustrime dhe vizatime me tush, gjë që vërehet edhe në pikturat e saj. Stili i saj është i veçantë. “In a dream I saw lights coming out of your body” e ka titulluar ekspozitën e saj të parë personale që përkon mirë me ambientin intim, ku u shpalosën veprat. Ekspozita u hap të enjten mbrëma dhe pos promovimit të saj si artiste shënoi inaugurimin e një hapësire të re ekspozuese në kryeqytet. “Motrat” është emri i saj. Projekti është implementuar nga “FRABAAC” në bashkëpunim me “Trembelat”.

Yll Rugova, në cilësinë e drejtorit menaxhues, ka thënë se Prishtina ka pasur nevojë për një hapësirë të tillë, e cila do t’u mundësojë artistëve të rinj që të promovojnë punën e tyre.

“Ne kemi luftuar shumë gjatë që në Prishtinë të kemi më shumë hapësira për aktivitete kulturore dhe këtu mund të përmend muzikën, e cila performohet në kushte shumë të këqija, nuk ka një sallë të duhur koncertale, për operë a balet. Pra, ambienti është shumë i keq sa i përket kulturës. E njëjtë është situata edhe për artin figurativ. Në mungesë të hapësirave ekspozuese e kemi parë të arsyeshme që hapësirën që e kemi në zyrën tonë ta vëmë në dispozicion të artistëve të rinj”, ka thënë Rugova, teksa ka treguar se ata tashmë kanë themeluar edhe bordin i cili gjatë muajve në vazhdim do të përkujdeset për përzgjedhjen e artistëve që do të ekspozojnë. Se kush është pjesë e bordit, ai ka thënë se do të bëhet publike në ditët në vazhdim (gjerësisht, sot në “kohën Ditore”).

