Shpallen fituesit e edicionit të tetë të Anibar

Edhe këtij edicioni të Anibar i erdhi fundi, pas një jave shumë të ngjeshur me shfaqjen e filmave konkurrues, jo-konkurrues, programeve të filmave, prezantimeve, dhe punëtorive, thuhet në njoftimin e dërguar nga Anibar.

Të përzgjedhur prej 2700 filmave nga stafi i Anibar në kategoritë: Student Competiton, International Competition, Ballkan Competition dhe Music Video, janë si më poshtë.

Juria këtë vit është përbërë nga 9 pjesëtar dhe e ndarë në Grand Jury dhe Student Jury, juri kjo e cila ka qenë vazhdimisht duke përcjellur filmat dhe të cilët vlerësimin e kanë bërë në bazë të kritereve që kanë vlerësuar storien, efektet speciale, dhe teknikën e përdorur të animacionit.

Këtë vit, juria e studentëve e përbërë prej Jeta Dobranja, Edvin Susuri, Andi Gola dhe Lunik Berisha , kanë zgjedhur këta filma:

Çmimi kryesorë

Oh, Mother nga Polonia, Regjisore Paulina Ziolkowska

“Ne kemi vendosur të shpërblejmë filmin që ka një nga tregimet më të afërta me stilin e artit minimalist dhe poetik. Ajo tregon një histori të lidhjes midis nënës dhe fëmijës, por në përgjithësi gjithashtu flet për bashkëvarësinë njerëzore nëpërmjet tregimit metaforik, përdorimit të zgjuar të humorit vizual dhe tranzicionit të rrjedhshëm të animacionit”, thuhet në njoftim.

Përmendje e veçantë

Juliette nga Belgium Regjisor Lora D'Addazio

Filmi ka dizajn të madh të karakterit dhe animacion dhe ngjall një humor shumë të fortë dhe të errët. Duke përdorur një profilizim të mirë psikologjik të karaktereve të tij dhe në sajë të simbolikës fetare ajo tregon një histori intenzi të psikozës së të rriturve.

Përmendje e veçantë

Tough nga Mbretwria e Bashkuar, Regjisor Jennifer Zheng

Ne kemi vendosur të përmendim një film të gjallë dhe të thjeshtë, që tregon një histori për gjuhën dhe ndikimin e saj në kulturën dhe identitetin tonë. Ne e shohim këtë nëpërmjet një bisede personale midis nënës dhe vajzës së saj të shoqëruar nga drejtimi i madh dhe simbolizmi vizuel.

Përmendje e veçantë

It's a Date nga Shtetet e Bashkuara,, regjisor Zachary Zezima

Filmi ka një histori rastësore të dy personave që na tregojnë se tiparet dhe interesat e të gjithëve janë të veçanta edhe pse mund të duken të alienuar në fillim. Duke pasur humor të veçantë, përdorimi i madh i dizajnit të ngjyrave dhe karaktereve ka një komplot shumë të afërt dhe kimi mes protagonistëve të saj.

Ndërsa, Grand Jury për kategorinë ndërkombëtare ka përzgjedhur:

Përmendje e Veçantë

Ogre nga Laurene Braibant nga Franca

Në këtë film të dizajnuar bukur dhe të animuar, audienca ndjen pa rehatinë me çdo kafshim që merr karakteri. Me një transmetim magjepsës dhe një animacion me nofull, ajo merr përparësi të përsosur të mediumit.

Përmendje e Veçantë

Pussy nga Renata Gasiorowska nga Poland

Kënaqësia e femrës është një temë e rëndësishme, që ky film prek me mjeshtëri momente qesharake. Drejtori kënaqet me një dizajn të thjeshtë, të gjallë dhe animacion që është plot karakter.

Përmendje e Veçantë

Nighthawk nga Spela Cadez nga Sllovenia

Një temë e errët dhe prekëse eksplorohet në një mënyrë të shkëlqyeshme teknikisht dhe vizualisht. Veçanërisht e jashtëzakonshme është se si ky film arrin të kombinojë elemente nga rrëfimi narrativ dhe jo-narrativ, duke na marrë në një udhëtim bindës.

Fituesi

Nothing Happens nga Michelle and Uri Kranot, nga Denmark

Subjekti i filmit komenton mbi natyrën vëzhguese të shoqërisë sonë modern, diçka gjithnjë ndodh kudo, ndërsa ne të gjithë e mbyllim syrin. Hypnotizuar me një masazh të jashtëzakonshëm, ne zgjoheshim shumë vonë për të vepruar. Të gjithë e dëgjuam të shtënën.

Ne kategorinë Music Videos fitues është:

Përmendje e Veçantë

GastaLoops nga Nicola Gastaldi nga Mbretëria e Bashkuar

Në këtë video muzike, çdo sekondë është një shpërthim idesh, i sinkronizuar me ritmet e muzikës. Është një vizual magjepsës dhe i mençur

Fitues

Zapaska nga Oleg Shcherba nga Ukraina

Grafikisht interesante dhe e sinkronizuar bukur me muzikën, ky animacion na lejon që të ulemi dhe të shijojmë udhëtimin. Qasja e tij e mençur e dizajnit grafik ofroi një përvojë të mrekullueshme të shikimit, duke përdorur çdo inç brenda dhe madje jashtë kornizës.

Ne kategorinë Ballkan Competition fitues është:

Përmendje e Veçantë

20 Kicks nga Dimitar Dimitrov nga Bullgaria

Kalimet ndonjëherë aq të mençura të këtij filmi na kaplon nga korniza e parë. Thjeshtësia e dizajnit i lejon shikuesit të përqendrohet tërësisht në animacion dhe të gëzojë rrjedhën e ndërlidhur dhe interesante të ndërgjegjes.

Fitues

Wicked Girl nga Ayce Kartal, nga Turkey and France

Idetë të mëdha dhe detaje të vogla; Errësira dhe drita; Ashpërsi dhe ndjeshmëri; Kundërshtarët takohen në këtë film, duke krijuar konflikt të bukur. Duke përcjellë procesin e mendimit të fëmijës, diskutimi mes asaj që dëgjojmë dhe shohim është hartuar me mjeshtëri. Ky film na ka lënë të qetë për shumë kohë.