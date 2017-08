Pirgu rikthehet në skenën e amfiteatrit të njohur italian

Tenori shqiptar me nam botëror, Saimir Pirgu, do të rikthehet në skenën e “Arena di Verona”, me një koncert gala, në të cilin do të interpretohet kryevepra e kompozitorit Ludwig van Beethoven.

Nën dirigjimin e Daniel Oren, Pirgu sot (e martë) do ta ndajë skenën amfiteatrit të njohur italian me sopranon Erika Grimaldi, për ta kënduar Simfoninë e 9-të të Beethovenit. Veç tyre, pjesë e koncertit janë edhe soprano Daniela Barcellona dhe baritoni Ugo Guagliardo, shkruan sot “Koha Ditore”.

Pirgu, edhe më herët ishte ngjitur në këtë skenë me operën “Don Giovanni”, më para pesë vjetësh. Para rikthimit në skenën e “Arena di Verona”, Pirgu në një intervistë për “Opera magazine”, ka folur për simfoninë e kompozuar më 1824, që konsiderohet si një nga veprat më të njohura në literaturën e muzikës klasike botërore.

“Simfonia e 9-të është një mrekulli kompozicioni dhe për ta përballuar kuarteti vokal duhet të shprehë maksimumin”, ka thënë Pirgu.

