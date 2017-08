Synimet e regjisorit shqiptar që ia la Sarajevës premierën botërore të “Dita zë fill”

Filmi “Dita zë fill” i regjisorit nga Tirana, Gentian Koçi është prezantuar sot në press-projeksionin në teatrin Kombëtar në Sarajevë, në kuadër të programit garues të filmit artistik të festivalit të 23-të të filmit, “Sarajevo Film Festival” (SFF).

Bëhet fjalë për premierën botërore në të cilën të dielën nisi programi i SFF-së, ndërsa rishfaqja e filmit do të bëhet sonte me fillim në ora 20:00, atëherë kur mbi tapetin e kuq do të defilojë Koçi bashkë me aktorët e filmit.

Rrëfimi filmik ndjekë Letën e cila gjendet në një situatë të rëndë financiare, për çka për disa muaj nuk ka paguar qiranë e banesës. Pasi ajo dhe djali i saj njëvjeçar dëbohen nga banesa ku kanë qëndruar, Leta vendoset tek plaka e palëvizshme Sofi, vajza e të cilës e kishte angazhuar të përkujdeset për nënën e saj.

Për të mbajtur punën dhe kulmin mbi kokë, Leta duhet të bëjë të pamundurën për të mbajtur Sofin të gjallë.

Bëhet fjalë për një dramë sociale e cila tematizon ndarjen e thellë të shoqërisë në klasa, përmes të cilës ka kaluar shoqëria në Shqipëri.

Gentian Koçi, për të cilin ky është filmi i parë i metrazhit të gjatë, tha se filmi nuk është i bazuar në një histori të vërtetë, por i frymëzuar nga ndodhitë në rrugët e Tiranës dhe historitë që rrëfehen nga njerëzit.

Ai theksoi se gjetja e një producenti për filmin nuk ishte fare e vështirë, por se rrethanë rënduese ishin fondet, sepse projekti ka filluar me një buxhet minimal.

Producentja greke e filmit, Konstantina Stavrianou, tha se me të lexuar të skenarit u dashurua në rrëfimin e Gentianit, ndërkohë që u shpreh e lumtur nga fakti se dy vende të vogla siç janë Shqipëria dhe Greqia kanë arritur të realizojnë një bashkëpunim si ky.

Ornela Kapetani, luan rolin e Letës, një sfidë e vërtetë për te, sepse siç thotë, edhe vet është bërë nënë në moshë të vajzërisë.

“Kur lexova skenarin kuptova se në një farë mënyre edhe unë kam mundur të jem Leta, sikur të kisha përzgjedhur një tjetër rrigë. Për të qenë bindëse, e kisha patjetër të zhytem tek vetja ime. U trondita thellë nga kjo histori, historia e një gruaje që është vazhdimisht viktima e një shoqërie e cila në njëfarë mënyre dezintegron njerëzit”, thotë Kapetani.

Filmi “Dita zë fill” është njëri nga shtatë filmat të cilët garojnë për çmimin “Zemra e Sarajevës”. Premiera e filmit la përshtypje jashtëzakonisht pozitive te publiku, të cilat për regjisorin Koçi janë më të rëndësishmet.

“Jam shumë i lumtur që jam këtu, çdo çmim është i mirëseardhur. Ekziston një shans sepse në konkurrencë janë vetëm shtatë filma, por për këtë nuk mendoj fare. Për mua është me rëndësi komunikimi me publikun dhe paraqita në festivale serioze. Dua që filmi të jetoj edhe pas festivalit. Vendimi është i jurisë”, tha Koçi për AA.