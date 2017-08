Të dielën, në “Koha Ditore”, strip-reportazhi i jashtëzakonshëm i Gani Jakupit

“Havana, USA”

Një kombinim i reportazhit gazetaresk dhe i udhëpërshkrimit, me ilustrime të sofistikuara grafike në formën e një stripi me personazhe reale dhe me rrëfim të jashtëzakonshëm për një qytet amerikan ku jetojnë njerëzit e obsesionuar me Kubën.

“Havan, USA” është rrëfim për kubanët e ikur nga Kuba e Fidel Castros, të cilët kur e kanë braktisur vendlindjen e kanë marrë atë me vete në mërgim.

Një rrëfim subtil, plot politikë, art dhe emocione, që autori i sjell para lexuesit me një mjeshtëri prej artisti dhe gazetari njëkohësisht.

Prej numrit të së dielës së ardhshme, 13 gusht, “Koha Ditore” sjell këtë vepër të jashtëzakonshme të Gani Jakupit, strip-autorit të njohur kosovar që jeton në Barcelonë dhe punon në gjithë botën.