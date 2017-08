Fuqia e sazeve shqiptare që bëjnë për vete secilin

Lajmin për lansimin e albumit të “Saz’Iso” e kam pritur për një kohë të gjatë. Për herë të parë kam dëgjuar nga kjo muzikë para një viti në një lansim online të producentit dhe shkrimtarit Joe Boyd (“Pink Floyd”, Nick Drake, Cubanismo, Songhai). Lansimi i Boydit, “A-Z”, i dërgoi dëgjuesit nëpër koleksionin e tij të gjerë, duke përfshirë incizimet dhe disa lojëra shumë të çuditshme. Ishte episodi “LL” në të cilën ai prezantoi muzikën e familjes Lela nga jugu i Shqipërisë, muzikë që për ne ndonjëherë i është referuar si bluesi shqiptar. Menjëherë më goditi kjo muzikë, shkruan Alex Gallacher për numrin e sotëm të “Koha Ditore”.

Samba braziliane, sevdalinkat boshnjake, jazzi i New Orleans, sonetet kubane dhe sazet shqiptare. Fundi i shekullit të kaluar solli migrime masive në qytetet botërore me njerëzit ruralë që sillnin muzikën e tyre me vete, përshtatnin traditat me rrethanat e reja dhe me instrumente moderne.

Në mesin e tërë këtyre formave të mrekullueshme muzikore, arabeskat magjepsëse, vallëzimet me plot gëzim dhe vajtimet e sazeve, që ta thyejnë zemrën, janë në mesin e incizimeve të fundit, dhe ato mbesin të panjohura jashtë Shqipërisë.

