Sonte nis DokuFest

Edicioni i 16-të i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër, “DokuFest”, nis sonte.

Vullnetarë të shumtë me fanella të bardha, ku dominon mbishkrimi “Future” (E ardhmja), që është edhe tema e sivjetme e “DokuFestit”, janë duke punuar në çdo cep që sonte gjithçka të shkojë si duhet, transmeton KultPlus.

Këtë edicion ‘DokuFest’ do të operojë me 10 kinema përgjatë nëntë ditëve, sa do të zgjasë festivali.

Tashmë gjithçka është gati për hapjen e edicionit të radhës të “DokuFest”, aty ku do të shfaqen 102 filma në gjashtë kategoritë garuese të tij e që përfaqësojnë 50 shtete – përfshirë dy premiera botërore, dy premiera ndërkombëtare dhe një numër të premierave evropiane dhe rajonale. Tetë filma në kategorinë kombëtare poashtu do të kenë premierën botërore në festival.

Festivali do të shfaqë 102 filma Filma dokumentar të jashtëzakonshëm si dhe një numër i mrekullueshëm i filmave të shkurtë dhe të kinemasë eksperimentale është çka e karakterizon përzgjedhjen e këtij edicioni, me një numër të filmbërësve që rikthehen të cilët do të prezantojnë filmat e tyre për herë të dytë ose tretë në festival dhe filmbërës të rinj puna e të cilëve është përfshirë nëpër seksionet garuese.

“DokuFest është i vendosur të sjellë më të mirën nga fusha e filmit në Prizren dhe Kosovë.