Parku “Ulpiana”, destinacion në rritje për turistë

Parku i parë arkeologjik në Kosovë, Ulpiana, është shndërruar në një qendër destinimi, të cilin që nga hapja e tij në tetor të vitit 2016 e kanë vizituar mbi 12 mijë vizitorë, vendorë e të huaj.

Arkeologu Milot Berisha tha se janë dëshmitarë se numri i vizitorëve në parkun arkeologjik Ulpiana po shtohet dita ditës, dhe rritje e dukshme po vërehet tani në sezonin e verës.

“Parku Arkeologjik Ulpiana tashmë është shndërruar në qendër destinimi për vizitorë vendas, por edhe të huaj. Ne jemi dëshmitarë se dita ditës po shtohet numri i vizitorëve dhe jemi shumë të kënaqur. Mund të them se që nga shpallja park në tetor të viti 2016, e deri më sot, kemi mbi 12 mijë vizitorë. Natyrisht që numri i vizitorëve rritet dukshëm gjatë verës, por nuk mund të them se zvogëlohet edhe shumë gjatë pjesës së vjeshtës. Ndoshta numri më shumë zvogëlohet në periudhën dhjetor, janar dhe shkurt”, tha ai.

Përgjegjësi për parkun arkeologjik, Milot Berisha tha për KosovaPress se përshtypjet e vizitorëve janë shumë të mira dhe se janë duke krijuar edhe një plan strategjik për staf të përhershëm, ndriçim të parkut dhe hapjes së një kafeneje dhe të një dyqani të suvenireve.

“Jemi shumë të kënaqur me vizitorët, jemi shumë të kënaqur me përshtypjet e tyre edhe besoj që shumë shpejt do ta përfundojmë edhe planin e administrimit dhe menaxhimit që nënkupton që këtu do të ketë edhe staf të përhershëm, por do të ketë edhe elektrifikim, ndriçim të këtij parku mbase edhe një kafeteri dhe një dyqan i suvenireve”, ka thënë Berisha.

Berisha më tej ka treguar se në vazhdën e ekspeditave sistematike që zhvillohen në Ulpianë, edhe këtë vit po zhvillojnë disa hulumtime arkeologjike në bashkëpunim me arkeologët nga Franca dhe studentët e Universitetit të Prishtinës.

Ndërkaq përshtypjet e vizitorëve në këtë park janë shumë të mira dhe i përgëzojnë arkeologët për punën që kanë bërë.

Vizitori Shaban Pllashniku, i cili jeton në Suedi, tha për KosovaPress se ka përshtypje shumë të mira për parkun arkeologjik Ulpiana, dhe ka këshilluar që të vazhdohet me këtë lloj të zbulimeve në Kosovë.

“Përshtypjet e mia këtu në këtë vendbanim të lashtë dardan janë shumë të mira dhe i uroj atyre që kanë bërë këtë punë, është punë e mirë, është punë madhështore për mendimin tim, dhe besoj në të ardhmen që të zbulojnë se në Kosovë ka edhe shumë e shumë të tjera kësi varreza apo kësi vendbanime tona që janë të lashta ilire”, tha ai.

Po ashtu edhe Ilir Pllashniku tha se është e para herë që viziton Ulpianën, të cilin e konsideron si vend të bukur, por shpreson që këtë vendbanim ta zbulojnë ashtu siç duhet.

Ndryshe, qyteti antik i Ulpianës është themeluar pas pushtimit romak në fillim të shekullit të parë nga perandori romak Marcus Ulpius Traianus. Zhvillimet më të mëdha të këtij qyteti kanë ndodhur në periudhën mes shekujve tre dhe katër, kohë kjo kur ky vend gëzonte epitetin “Municipi i Ulpianës Madhështore” i cili më pastaj në vitin 518 është shkatërruar pothuajse tërësisht nga një tërmet i fuqishëm.

Parku arkeologjik Ulpiana është i organizuar në tre sektorë, pjesa e parë përbëhet nga themelet e portës veriore dhe të kullave fortifikuese, gjurmët e themeleve të tavernës, pjesë të ruajtura nga të rrugës Cardo Mximus, kanali për shkarkimin e ujërave apo Cloaca Maxima, një bazilikë paleokristiane e fortifikuar, rrënojat e tempullit pagan me portik.

Ndërsa pjesa e dytë njihet si Nekorpoli Verior i Ulpianës, ku ishin varrezat e qytetit që i takojnë periudhës prej të paktën gjashtë shekujve të milenimut të parë. Ky sektor përbëhet nga varret e llojeve të konstruksioneve të ndryshme që karakterizohen nga ritet e varrimit të djegur, varrimit me vënie të lirë të trupit etj.

Dhe sektori i tretë i këtij parku ka emrin Bazilika Peshkopale me Pagëzimore, e cila është rruga kryesor që lidh portën lindore me atë perëndimore.